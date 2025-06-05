Kuşadası'nda Turizm Sezonuna Temkinli Başlangıç

Kuşadası'nda Turizm Sezonuna Temkinli Başlangıç
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Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, turizm sektörünün bayramla birlikte hareketlendiğini belirtti. İç pazardaki artış ve limandaki gemi trafiği, sezona umutla bakılmasını sağlıyor.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, turizm sektörünün sezona temkinli başladığını söyleyerek "Beklentilerimiz tam olarak karşılanmasa da, Kurban Bayramı'nın yaz sezonunun başına denk gelmesiyle hem uluslararası, hem de iç pazarda hareketlilik yaşanıyor" dedi.

Bayram dönemlerinin, özellikle iç pazarda hareketlilik yaşanmasında büyük etkisi olduğunu söyleyen Akdoğan; "Bu yıl Kurban Bayramı'nın ardından okulların da tatile girecek olmasıyla sezona hızlı bir giriş yapıyoruz. Ancak, bayram öncesi ilçemizde doluluk oranlarımız yüksek görünse de, tam beklendiği gibi değil, ama yine de umutluyuz. Her zaman söylediğimiz gibi turizm sektöründeki olumlu gelişmeler, sadece konaklama, yeme-içme değil, çarşıları ve birbirine bağlı tüm sektörleri olumlu etkiliyor. Limanımızda da geçen yılın ilk 5 ayına göre, gemi trafiğinde ciddi artış var. Verilere göre 2025 Ocak-Mayıs döneminde Kuşadası limanı en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı liman oldu ve sezon boyunca da kruvaziyerleri ağırlamaya devam edecek. Bu durumun, liman bölgesindeki esnafımız ve tüm çarşılarımız için, bu sezon yüzleri güldürmesini umuyorum" şeklinde konuştu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası'nın tüm sezon misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu dile getirdi ve herkesin bayramını kutlayarak, bereketli bir sezon diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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