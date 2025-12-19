Haberler

KTO'da 'Müşteri ile İletişim ve Müşteri Deneyimi' eğitimi

Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleşen eğitimde, iletişim ve müşteri deneyiminin önemi ele alındı. Eğitmen Ebru Tunç, uygulamalı örneklerle iletişimde hedef odaklılık ve imajın etkisini vurguladı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda "Müşteri ile İletişim ve Müşteri Deneyimi" başlığı ile gerçekleşen eğitimde, iletişimin sadece "ne söylediğimiz" değil, nasıl söylediğimiz ve neyi hedeflediğimiz ile nasıl fark oluşturduğu" birlikte ele alındı.

Eğitmen Ebru Tunç tarafından verilen eğitimde; hedef odaklı iletişim, iletişimde imajın etkisi, insan davranışlarına göre iletişimi şekillendirme, müşteri deneyiminin stratejik önemi, müşteri deneyim yolculuğu ve gelişim alanlarının belirlenmesi başlıkları, uygulamalarla zenginleştirildi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda, özellikle müşteri deneyimi bölümünde yapılan grup vaka çalışmaları, öğrenmeyi de keyifli ve kalıcı hale getirdi. Eğitimde ortaya çıkan fikirler ise, müşteri deneyiminin doğru ele alındığında, nasıl güçlü bir rekabet avantajına dönüştüğünü bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda eğitimler, önümüzdeki aylarda da farklı konularda devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
