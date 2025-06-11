Kuşadası'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu Yüzde 100'e Ulaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki otellerde Kurban Bayramı'nda yoğunluğun yüzde 100'ü bulması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı (TÜROFED) Tacettin Özden, Kuşadası'nda iyi bir turizm sezonu geçireceklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatili için en çok tercih edilen turistik ilçelerden biri Kuşadası oldu. Dört günlük tatil boyunca ilçeye günübirlik ziyaretçilerle birlikte 1,5 milyon yerli turist geldi. Tatilciler, gündüz Kuşadası'nın Mavi bayraklı plajlarında denize girip, güneşlendi. Akşamları ise kafe ve restoranları doldurup turizmci ve esnafın yüzünü güldürdü.

Kuşadası'ndaki bayram hareketliliğini değerlendiren TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Kuşadası'na Kurban Bayramı süresince yoğun araç ve insan trafiği yaşandı. Doluluk oranları bizleri memnun etti. Yerli turistler evlerine dönmelerine rağmen otellerdeki doluluk oranları yabancı turistler sayesinde hala yüksek seviyelerde. Şu an Kuşadası'ndaki otellerde ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman turistler var. Hollanda ve Belçika'dan da gelen çok misafir bulunuyor. İlerleyen günlerde yabancı turist yelpazesi daha da genişleyecek. Tabi okulların kapanmasını da bekliyoruz. Tüm bunlara baktığımızda 2025 yılı yaz sezonu geçen sezona göre çok daha iyi geçecek" diye konuştu. - AYDIN