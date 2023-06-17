Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kiraz hasadı devam ederken, üreticiler bu yıl verimin istenilen düzeyde olmadığını, fiyatların ise makul seviyede olduğunu ifade ettiler.

Kuşadası'nda kiraz hasadı devam ediyor

Üretici fiyatlardan memnun

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kiraz hasadı devam ederken, üreticiler bu yıl verimin istenilen düzeyde olmadığını, fiyatların ise makul seviyede olduğunu ifade ettiler.

Kuşadası Kirazlı Mahallesi'nde kiraz hasadı devam ediyor. Hasat dönemiyle birlikte pazarda kiraz fiyatları yarı yarıya düşerken, kiraz üreticileri, bu yıl istedikleri verimi elde edemediklerini belirtti. Bazı bölgelerde ise yağışlardan dolayı ürün kalitesinde düşüş yaşandığı öğrenildi.

Bahçesindeki kirazları hasat eden Ayşe Bozkurt, "Kirazlarımız bu sene güzel ama masrafı çok. Bize ağır geliyor bu masraflar. Kendimiz pazarladığımızdan kazanıyoruz" diye konuştu.

Kiraz üreticilerinden Mustafa Bozkurt ise bu yıl mahsullerinin geçen yıla göre iyi olduğunu söyledi. Bozkurt, " Kirazlarımız güzel, fiyatları da makul ama çok para kazanamıyoruz. Topladığımız kirazları kendimiz semt pazarlarında satıyoruz. Pazarda kilosu 40 ila 50 TL arası satılıyor" dedi.