Kuşadası'nda Bayram Telaşı: Berberler ve Terziler Geceyi İşle Geçirdi

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bayram telaşı her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçti. İlçedeki berberler ve terziler, Ramazan Bayramı arifesinde sabaha kadar çalışarak müşterilerine hizmet verdi. Bayram öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, berberlerde ve terzilerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle bayramda şık giyinmek isteyen vatandaşlar, kıyafetlerinin son rötuşlarını yaptırmak için terzilerin yolunu tuttu. İlçede uzun yıllardır terzilik yapan Nuri Sünnetçi, yoğunluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Her bayram öncesi aynı manzara yaşanıyor. İnsanlar kıyafet tadilatlarını son ana bırakıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştık, yine de yetiştiremediğimiz işler oldu. Özellikle pantolon daraltma, paça boyu kısaltma ve gömlek düzeltme gibi işlemler için büyük talep aldık."

Terziler, özellikle bayramlık elbiselerini giyerek akrabalarını ve dostlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların taleplerine yetişmek için gece boyunca dikiş makinelerinin başından kalkmadı.

Berberler de bayram öncesinde en yoğun günlerinden birini yaşadı. Tıraş olmak ve bakımlarını yaptırmak isteyenler, günler öncesinden randevu alarak berberlere akın etti. Özellikle gençler, sakal tıraşı ve saç şekillendirme için büyük ilgi gösterdi.

İlçede berberlik yapan Hasan Ürkmez, yoğunlukla ilgili şunları söyledi:

"Son birkaç gündür işlerimiz çok yoğundu. Randevusuz gelen müşterileri geri çevirmek zorunda kaldık çünkü zamanımız yetmiyordu. Çoğu kişi son günü bekleyince gece geç saatlere kadar tıraş yapmaya devam ettik." - AYDIN