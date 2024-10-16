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Kuşadası'na Zengin Turist Akını

Kuşadası'na Zengin Turist Akını
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Kuşadası'na gelen iki lüks kruvaziyer gemisi, çoğunluğu ABD'li 365 turisti kente getirdi. Turistler, Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederek yerel esnafla etkileşimde bulundu. Kruvaziyer turizminin önemine dikkat çeken uzmanlar, önümüzdeki sezonların daha iyi geçeceğini öngörüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, dünyanın en zengin kruvaziyer yolcularının seyahat ettiği Bahama bayraklı yelkenli 'Wind Spirit' ve 'Star Legend' isimli gemilerle çoğunluğu ABD'li olan toplam 365 turist geldi. Efes antik kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek ve ilçeyi dolaşmak için gemiden inen turistler, mehter marşı eşliğinde karşılandı.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki en önemli duraklarından olan ve Türkiye'deki 9 liman içerisinde her yıl en çok yolcu gemisinin yanaştığı Kuşadası Limanı, Ekim ayında da hareketli günler yaşıyor. Kuşadası Limanı, kentin sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ören yerlerine yakın olan konumuyla da kruvaziyer turları düzenleyen acentelerin listesinde ilk sırada yer alıyor. 2024 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık sürede 412 kruvaziyer ile 653 bin 402 turisti ağırlayan Kuşadası Limanı'na sezon boyunca, zenginleri taşıyan daha az yolcu kapasiteli kruvaziyerler de sıklıkla demirliyor.

"Esnafın yüzü güldü"

Kuşadası Limanı'na son olarak dünyanın en zengin kruvaziyer yolcularının seyahat ettiği Bahama bayraklı yelkenli 'Wind Spirit' ve 'Star Legend' isimli gemiler yanaştı. Her iki kruvaziyer, kente çoğunluğu ABD'li olan toplam 365 zengin turisti getirdi. Windstar Cruise Line firmasına ait kurvaziyerlerden inen turistler limanda mehter marşları eşliğinde karşılandı. İlçeyi dolaşarak alışveriş yapan ve restoranlarda yemek yiyen turistler, esnafın da yüzünü güldürdü.

"40'ıncı yıllarını kutluyorlar"

Kuşadası'na en çok kruvaziyer gemisi getiren acentenin kurucu ortaklarından olan Rengin Bülbül Turan, Wind Spirit ve Star Legend adlı kruvaziyer gemilerinin özel tur kapsamında Kuşadası'na demirlemeyi seçtiklerini belirterek, "Gemilerin ait olduğu şirket 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Aynı zamanda şirketin sahibi olan aile de Star Legend'ta seyahat ediyor. Kruvaziyerlerin dün gece Kuşadası Limanı'na gelerek konaklama yapması kent ekonomisine de önemli bir katkı sundu" dedi.

"Kruvaziyer turizminde gelecek iki sezon çok daha iyi olacak"

Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde 2025 sezonuna çok daha iyi bir başlangıç yapacağına da değinen Rengin Bülbül Turan, "Bu yıl geçen yıla oranla kruvaziyer sezonu yoğun ve verimli geçiyor. Eylül ayı sonu itibarıyla 412 kruvaziyer ile 600 binin üzerinde turist ağırladık. 2025 ve 2026 yıllarının bize gelen rezervasyon talepleri doğrultusunda daha iyi olacağını söyleyebilirim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Meryem Ana Kuşadası Ekonomi Kültür Turizm turist

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