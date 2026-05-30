Kuşadası'na 4 kruvaziyer ile 9 bin turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşan 4 kruvaziyer, 9 bin 125 turisti bölgeye getirdi. Turistler Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Kuşadası çarşılarını ziyaret etti.

Kuşadası Ege Port Limanı, bugün 4 kruvaziyeri ağırladı. Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" ve "Marella Discovery 2" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery", 9 bin 125 turist ile Kuşadası'na geldi. Kruvaziyer ile ilçeye gelen büyük bölümü ABD vatandaşı turistler İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Bu tura katılmayan diğer turistler ise Kuşadası çarşılarını dolaşarak alışveriş imkanı buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

