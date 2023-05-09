'Kuryelerin geliri 40 bin TL'yi geçiyor'

Vigo yaza yeni istihdam hamlesi ile giriş yapıyor. 1000 yeni moto kuryeyi kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandıran şirkette, moto kuryelerin geliri 40 bin TL'yi aştığı açıklandı.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen markalarından Vigo, yüksek kazanç fırsatı ile moto kurye istihdam edileceğini açıkladı. Vigo kurucu ortağı Burç Öztüfekçi, "Moto kurye olmak isteyenlere yan hakların yanı sıra yüksek kazanç fırsatı sunuyoruz" dedi.

Şirketin yeni istihdam atağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Burç Öztüfekçi, sektörde moto kuryelere en fazla yan hak tanıyan şirketlerinin başında olduklarını, indirimli yakıttan özel sağlık sigortasına, kaza desteğinden kreş yardımına kadar birçok yan hakla kuryelerin yanında yer aldıklarını anlattı.

1000 kişilik istihdam hamlesi

Öztüfekçi sözlerini şöyle tamamladı: "Şirket olarak binlerce kuryemiz ile büyük bir aileyiz ve yaz aylarına girerken yeni alacağımız 1000 moto kurye ile ailemizi genişletmek istiyoruz. Kuryelerimize tanıdığımız yan haklarla onlara kendilerini güvende ve ayrıcalıklı hissedecekleri bir iş fırsatı sunuyoruz. Bunun yanı sıra saatlik garanti ücret, paket başı ücret ve çalıştığı projeye göre kilometre desteği ile yüksek kazanç fırsatı sunuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana en büyük hedefimiz moto kuryeler için yüksek standartları olan bir iş fırsatı oluşturmak oldu. Bu amaçla çalışmalarımıza devam etmeyi sürdürüyoruz.

Şirket olarak en önemli hedefimizin kuryelik mesleğinin standartlarını yükseltmek olduğu her fırsatta dile getiriyoruz. Bunu da bir slogan olarak değil gerçek bir hedef olarak amaç ediniyoruz. Moto kuryelere sektördeki tüm şirketlerden fazla yan haktan yararlanmak için çalışırken diğer yandan da kazançlarını artırmak için de çalışıyoruz. Bu kapsamda bugün bizimle çalışan moto kuryelerin çalıştığı il ve projeye göre kazancı 40 bin lirayı geçiyor." - İSTANBUL