Haberler

Kurulan-kapanan şirketler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 9 bin 212, kapanan şirket sayısı da yüzde 21,3 azalışla 2 bin 114 oldu.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 9 bin 212, kapanan şirket sayısı da yüzde 21,3 azalışla 2 bin 114 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, temmuz ayına kıyasla yüzde 3,4 azalarak 9 bin 540'tan 9 bin 212'ye düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 21,3 azalışla 2 bin 114'e indi. Temmuzda, 2 bin 686 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre değişmedi, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 11,3 arttı.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Erdoğan'a skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

Beşiktaş sahasında şov yaptı
Eyüpsultan’da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Yanan otobüste ablası ölmüştü! 10 yaşındaki Nazlı da kurtarılamadı
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvetti bizi

Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvetti bizi
Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı