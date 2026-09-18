Kurulan-kapanan şirketler

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 9 bin 212, kapanan şirket sayısı da yüzde 21,3 azalışla 2 bin 114 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, temmuz ayına kıyasla yüzde 3,4 azalarak 9 bin 540'tan 9 bin 212'ye düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 21,3 azalışla 2 bin 114'e indi. Temmuzda, 2 bin 686 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre değişmedi, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 11,3 arttı.

(Sürecek)

Kaynak: AA