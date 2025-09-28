Kuruçay Kavunlarının Hasadı Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde yetişen ve lezzetiyle ün salan meşhur Kuruçay kavunları, hasadın başlamasıyla birlikte ilçe merkezinde satışa sunuldu.

Bahar ve yaz döneminde özenle bakımları yapılan ve kendine has aromasıyla bilinen Kuruçay kavunları, Tavşanlı halkıyla buluştu. Kuruçay beldesinden üretici İsmail Temel, yetiştirdiği kavunları Yenimahalle Kuruçay Caddesi üzerindeki Yunus Emre Camii yanında ve semt pazarında kurduğu tezgahlarda satmaya başladı.

Yıllardır hobi olarak bu işi yaptığını belirten ve lezzetiyle iddialı olduğunu söyleyen İsmail Temel, tüm Tavşanlı halkını bu eşsiz lezzeti tatmaya davet etti. Temel, "Ata tohumundan, tamamen doğal yöntemlerle ürettiğimiz kavunlarımızın hasadına başladık. Kuruçay'ın verimli topraklarında yetişen bu kavunların tadı bir başkadır. Tüm hemşehrilerimizi, Yunus Emre Camii yanındaki ve semt pazarındaki tezgahımıza gelerek bu meşhur lezzeti tatmaya davet ediyorum. Farklı aromasını tattıklarında ne demek istediğimi anlayacaklardır," diye konuştu.

Tezgahlarda yerini alan Kuruçay kavunları, hem kokusu hem de lezzetiyle alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Bölge halkı, her yıl bu zamanları heyecanla beklediklerini ve Kuruçay kavununun sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirtiyor. - KÜTAHYA