Kuruçay'da Yeni Biçerdöver Hizmete Girdi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde, TKDK'dan alınan yüzde 65 hibe ile yeni bir biçerdöver hizmete girdi. Kuruçay Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ve çiftçilere hizmet verecek olan iş makinesi, verimli bir hasat dönemi geçirilmesini temenni edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde harmanın yeni iş makinesi ile yapıldığı bildirildi.
TKDK'dan yüzde 65 hibe ile alınan biçerdöver, Kuruçay Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ve Kuruçay beldesi çiftçilerine hizmet vermeye başladı.
Belediye Başkanı Erhan Demiray, verimli bir hasat geçmesi temennisinde bulunarak yeni iş makinesinin beldelerine hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi