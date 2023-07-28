Kuruçay'da Yeni Biçerdöver Hizmete Girdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde, TKDK'dan alınan yüzde 65 hibe ile yeni bir biçerdöver hizmete girdi. Kuruçay Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ve çiftçilere hizmet verecek olan iş makinesi, verimli bir hasat dönemi geçirilmesini temenni edildi.