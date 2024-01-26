Kuru Meyve İhracatında Hedef 1 Milyar 800 Milyon Dolar

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu yıl kuru meyvede ihracat hedeflerinin 1 milyar 800 milyon dolar olduğunu söyledi.

Işık, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılını zorluklara rağmen başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Sektörün ihracatının miktar bazında yüzde 3 düşüşle 497 bin 637 tondan 482 bin 744 tona gerilediğini ifade eden Işık, buna rağmen elde edilen gelirin yüzde 3 artışla 1 milyar 567 milyon 811 bin dolardan 1 milyar 609 milyon 467 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

Işık, 2023'ün sektör ve ülke için zor bir yıl olduğunu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kayısı üretim bölgelerini de etkilediğini, diğer ürünlerde de yağış dengesizlikleri nedeniyle rekolte kayıpları olduğunu belirterek, "Mahsulde 2023'te yüzde 25-30 rekolte noksanlığı oldu. Üzüm, kayısı ve incirde de aynısını yaşadık. Bu ürünlerin yüzde 70-75'i ihracata gidiyor. Biz miktarda kaybettiğimizi değerde kazanarak yine 1 milyar 610 milyon dolarlık hedef rakamı yakaladık. İncir, kayısı ve üzümü dünyada lider haline getirdik. Bu sadece sektörümüzün değil ulusumuzun da bir başarısı." diye konuştu.

Rekoltedeki gerilemeye rağmen ihracat gelirinin artmasında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) önceki sezon yaptığı alımlarla oluşturduğu stokların devreye girmesinin önemli etkisi olduğuna işaret eden Işık, "2022'den gelen mahsul can damarı oldu bu sektöre. Bu, ihracatımızı geri çekmedi. TMO bu ürünü biriktirmeseydi, doğru satın alım yapmasaydı bu süreci yönetemezdik, pazarı başkalarına kaptırırdık. Geçen sene 1,5 dolar olan üzüm şu anda 2,5 dolar, incir 8-10 dolarlara çıkıyor, kayısı 7-8 dolarlara çıktı. Tarihin en yüksek rakamları yakalandı." dedi.

TMO'nun regülasyon görevinin ihtisas borsaları ve lisanslı depolar kurularak piyasa tarafından sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Işık, "2024'te ana hedefimiz ihracatı 1 milyar 800 milyon dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.

Işık, sektörün en fazla ihracatı Almanya, İngiltere, ABD, Fransa ve İtalya'ya yaptığını, gelecek dönemde AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payını azaltarak farklı pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

"Enflasyon bundan sonra kontrol altına girer"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de ABD ve Çin pazarlarında yürütülen ihracat programlarına ilişkin bilgi verdi.

Eskinazi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 45'e yükseltmesinin ihracata etkileriyle ilgili soru üzerine, bu artışın kredi faizlerine yansımasını beklemediklerini ifade etti. Eskinazi, "Kredi faizlerinde ihracatçıyı koruyan bir sistemle devam ediliyor. Faizi artırmayabilirlerdi, bir emniyet tedbiri olarak artırdılar. Enflasyonu kontrol altına alabilme, iç piyasayı biraz daha daraltabilmek için yapıldı. Enflasyon bundan sonra artık kontrol altına girer diye düşünüyorum. Haziran ayına kadar dayanacağız." diye konuştu.