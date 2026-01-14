Haberler

WEF Küresel Riskler Raporu: "2026 yılında jeoekonomik çatışma en büyük küresel risk"

WEF Küresel Riskler Raporu: '2026 yılında jeoekonomik çatışma en büyük küresel risk'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı Küresel Riskler Raporu'nda, jeoekonomik çatışmanın 2026 yılı için en büyük risk olduğu belirtildi. Ekonomik daralma, enflasyon ve diğer tehditler de raporda vurgulandı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayımladığı Küresel Riskler Raporu'nda, jeoekonomik çatışmanın 2026 yılı için dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük küresel risk olduğu belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Küresel Riskler Raporu 2026 yayınlandı. Küresel ölçekte risklerin giderek arttığını ortaya koyan rapora göre jeoekonomik çatışma, 2026 yılı için dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük küresel risk olarak belirlendi. Raporda, jeoekonomik çatışmanın iki yıllık görünümde 8 sıra birden yükseldiği belirtilirken, ekonomik daralma ve enflasyon risklerinin kısa vadede en hızlı artış gösteren tehditler arasında yer aldığı vurgulandı. Uzayan jeopolitik gerilimlerin ve artan rekabetin küresel ticaret, tedarik zincirleri ve finansal istikrar üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade edildi.

Ankete katılan lider ve uzmanların yarısı, önümüzdeki 2 yıl için küresel görünümün "dalgalı veya fırtınalı" olacağını öngörürken, yalnızca yüzde 1'lik bir kesim sakin bir dönem bekliyor. On yıllık perspektifte ise katılımcıların yüzde 57'si küresel ortamın istikrarsız veya çalkantılı olacağı görüşünü paylaştı. Raporda, devletler arası silahlı çatışma, aşırı hava olayları, toplumsal kutuplaşma ile dezenformasyon ve yanlış bilgi 2026'nın öne çıkan diğer büyük riskleri arasında yer aldı. Dezenformasyonun kısa vadeli riskler arasında üst sıralara yükselmesi, demokratik süreçler ve toplumsal güven açısından önemli bir tehdit olarak değerlendirildi. Teknoloji alanında ise yapay zekanın olumsuz etkilerine yönelik endişelerin hızla arttığına dikkat çekildi. Yapay zeka kaynaklı riskler, kısa vadede daha geride yer almasına rağmen 10 yıllık görünümde ilk 5 risk arasına yükseldi. Bu durumun iş gücü piyasaları, toplumlar ve güvenlik üzerinde önemli etkiler doğurabileceği belirtildi.

Kısa vadede çevresel riskler sıralamada gerilemesine rağmen iklim değişikliği ve çevresel bozulma uzun vadede en büyük tehditler olmayı sürdürüyor. Aşırı hava olayları, biyolojik çeşitlilik kaybı ve dünya sistemlerinde kritik değişimler, önümüzdeki 10 yılın en ciddi riskleri arasında gösterildi.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ve CEO'su Borge Brende, rapora ilişkin değerlendirmesinde artan küresel risklere karşı diyalog ve iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu belirterek, uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi

Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Dünyaca ünlü ismin malikanesi olay oldu