Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
ABD tüketici fiyatları Nisan ayında tahminlerden daha az arttı.Bu durum, şirketlerin daha yüksek tarifelerin maliyetini yansıtmaya çalışmasıyla birlikte artma riski altında olan enflasyonist baskılara işaret etti.
ABD'de Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.
Bloomberg'in anketine katılan uzmanların beklentisi aylık 0,3, yüzde yıllık yüzde 2,4 artıştı. Mart'ta aylık enflasyon yüzde 0,1 düşmüş, yıllık enflasyon ise yüzde 2,4 olmuştu.