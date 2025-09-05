Küresel Gıda Fiyatları Ağustosta Yüzde 6,9 Artış Gösterdi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ağustosta küresel gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 6,9 arttığını bildirdi.

FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerinin izlendiği ağustos ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Verilere göre, Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 puan artarak 130,1 puana yükseldi. Gıda fiyatları, ağustos ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 6,9 üzerine çıktı.

Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos ayında gıda fiyatları endeksinde yer alan tahıl ve süt ürünleri fiyat endekslerindeki düşüşler, et ve bitkisel yağ endekslerinde ise artışlar oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerek 105,6 puan oldu. Tahıl Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 4,1 azaldı.

Uluslararası buğday fiyatları bol küresel arz ve zayıf ithalat talebini yansıtarak düşüş gösterdi.

Mısır fiyatları ise çoğunlukla Avrupa Birliği'ndeki (AB) sıcak hava dalgalarının verim üzerindeki etkisine ilişkin endişeler ve özellikle ABD'de yem kullanımı ve etanol üretimine olan talebin artmasıyla desteklenerek yükseldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 1,4 artarak 169,1 puan oldu. Ağustos ayındaki belirgin artış palm, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı.

Et Fiyat Endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 4,9 yükselerek 128 puanla yeni rekor seviyeye ulaştı.

Bu artış sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinden kaynaklandı.

Uluslararası sığır eti fiyatları, Avustralya fiyatlarını artıran ABD'den gelen güçlü talep ve ek gümrük vergilerinin uygulanmasının ardından ABD'ye yapılan satışların azalmasına rağmen Brezilya'nın ihracat fiyatlarını sabit tutan Çin'den gelen güçlü ithalatın desteğiyle yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 16,2 gerileyerek 152,6 puan oldu.

Şeker Fiyat Endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 9 gerileyerek 103,6 puanı gördü.