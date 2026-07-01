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Küresel deniz yüzeyi sıcaklığı rekor kırdı

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Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları 21 Haziran'da 20,86 dereceye ulaşarak daha önceki 20,83 derecelik rekoru aştı. Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, bu artış El Nino etkisi ve okyanuslardaki olağanüstü sıcaklıklarla ilişkilendiriliyor. Rekorun hava koşulları, iklim ve deniz ekosistemleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları 21 Haziran'da 20,86 dereceye ulaşarak rekor kırdı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) analizine göre, küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarında 2023 ve 2024'te kaydedilen 20,83 derecelik seviye aşıldı.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları 21 Haziran'da 20,86 derece ölçüldü.

Bu yılın kaydedilen yeni küresel deniz yüzeyi sıcaklığı rekoru, Dünya Meteoroloji Örgütünce (WMO) 2 Haziran 2026'da duyurulan Ekvatoral Pasifik'teki El Nino koşullarının başlamasının yanı sıra son aylarda çeşitli okyanus bölgelerinde gözlemlenen olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları nedeniyle bekleniyordu.

Bu rekorun, hava koşulları, küresel iklim ve deniz ekosistemleri üzerinde etkileri olması bekleniyor.

Son 3 yıl boyunca, kutup bölgeleri dışındaki küresel okyanuslar uzun vadeli ortalamadan 0,35 ile 0,73 derece arasında daha sıcak seyretti. Haziranda bu sapmalar, yılın bu dönemi için rekor düzeyde yüksek seviyelere ulaştı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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