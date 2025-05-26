Kurbanlık Satışıyla Düğün Masraflarını Çıkarmayı Hedefliyor

Kurbanlık Satışıyla Düğün Masraflarını Çıkarmayı Hedefliyor
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Demir, bu yıl satacağı kurbanlıklardan elde edeceği gelirle 6 Temmuz'da düğün yapmayı planlıyor. Ancak yüksek yem fiyatları ve artan maliyetlerle hayvancılığın zorluklarından şikayetçi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde küçüklüğünden bu yana hayvancılıkla ilgilenen 27 yaşındaki besici Hüseyin Demir, satacağı kurbanlıklardan gelecek parayla 6 Temmuz'da düğününü yapacak.

Yamanlı Mahallesi'nde yaşayan Demir, çocukluğundan bu yana hayvancılık yapıyor. Bölgeye uyumlu etçil ırkları yetiştiren Demir, babasıyla ailesinin geçimini koyunculuktan sağlıyor.

Son yıllarda özellikle yem fiyatlarının artması ve maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle hayvancılığın daha zor olmasından şikayet eden Demir, meraların giderek azalmasının da sıkıntısını yaşıyor.

Kurbanlık için 300 küçükbaş ayıran Demir için satışların ayrı bir önemi bulunuyor. 6 Temmuz'da yapacağı düğünün heyecanını yaşayan Demir, masraflarını çıkarmayı hedefliyor.

Demir, babasının da hayvancılık yaptığını ve ondan öğrendiğini belirterek, kırsalda tarım ve hayvancılık dışında başka bir alternatiflerinin bulunmadığını anlattı.

Bu yıl kurbanlıktan gelen parayı düğün masraflarına ayıracaklarını dile getiren Demir, "Mobilyalar, altın takılar, düğün salonu ve diğer giderlerle düğün masrafı 1 milyon lirayı geçecek. Evlenmek de çok pahalı. Düğün için kurbanlıklarımızı satıp düğünümüzü yapacağız. Bu sene iyi satış bekliyorum düğünüm olduğu için. İnşallah Allah yardım eder de satışlarımız iyi olur, düğün masrafını çıkartırız." dedi.

Kurbanlıklarının 20-25 bin lira arasında değiştiğini ve et tutumları iyi olanları seçtiklerini ifade eden Demir, "Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 50'ye yakın arttı. Hayvancılık çok zor artık masraflar her geçen gün artıyor. Yemin torbası 750 lira oldu." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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