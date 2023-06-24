Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediye tarafından kurulan hayvan pazarında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Küçükbaşların 3 bin 500 liradan başlayıp 13 bin liralara kadar alıcı bulduğu pazarda büyükbaşın hisseleri ise 12 bin liradan başlıyor.

- Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik

Kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar sürüyor

SAKARYA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediye tarafından kurulan hayvan pazarında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'da ki hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Kaynarca Belediyesi tarafından ilçeye kurulan hayvan pazarında da sıkı pazarlıklar yapılıyor. Küçükbaşların 3 bin 500 liradan başlayıp 13 bin liralara kadar alıcı bulduğu pazarda büyükbaşın hisseleri ise 12 bin liradan başlıyor. Kaynarca ilçesindeki pazar, kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ile satıcılar arasında kıyasıya pazarlıklara sahne oluyor.

Getirdiği hayvanları pazarda satışa sunan Fehmi Akyol, "Küçükbaşlar 3 buçuktan başlayıp 6 bin liraya kadar gidiyor, 30 kilo et ağırlığı var, canlı 60 kilo. Hareket var pazarımızda, durumu olan büyükbaş alıyor. Durumu olmayan küçükbaş alıyor. Pahalı deniliyor fiyatlar için ama değil normalde" dedi.