Kurban Pazarı Yüzleri Güldürdü: Hayvanların Çoğu Satıldı

Kurban Pazarı Yüzleri Güldürdü: Hayvanların Çoğu Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kurban Pazarı Yüzleri Güldürdü: Hayvanların Çoğu Satıldı
Haber Videosu

Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarı, bayram öncesi hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürdü. Fiyatların bütçelere uygun olduğu belirtilirken, birçok satıcı getirdikleri hayvanların hemen hemen hepsini sattıklarını ifade etti.

Kurban pazarı yüzleri güldürdü: "Hayvanların çoğunu sattık"

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarı, bayram öncesi hem satıcının hem alıcının yüzünü güldürdü. Bayrama sayılı günler kala pazardaki birçok satıcı, getirdikleri hayvanların büyük bölümünü sattıklarını belirtti.

Küçükbaş kurbanlıkların 15 ile 20 bin TL, büyükbaşların ise 80 ile 300 bin TL arasında alıcı bulduğu pazarda, fiyatların her bütçeye uygun olduğu ifade edildi.

"7 günde 20 hayvan sattım"

30 büyükbaş hayvanla pazara gelen satıcı Mürsel Şahin, satışlardan memnun olduğunu belirterek, "6 gündür buradayım. 30 hayvan getirdim, elimde sadece 10 kaldı. Daha bayrama 7-8 gün var, hepsini satarım diye umuyorum. Hayvanlarım 500-600 kilo arasında, fiyatları da 170 bin TL ile 300 bin TL arası. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

"Fiyatlar uygun, satışlar iyi"

Hayvan satıcısı Ahmet Mısırcı da fiyatların makul seviyelerde olduğunu vurgulayarak, "5-6 hayvanım kaldı. Bayrama kadar biter. 250 kiloluk hayvanlar 150-160 bin TL, dişiler ise 80-100 bin TL arası. Kurban fiyatları aşırı değil, vatandaş bütçesine göre hayvan bulabiliyor" şeklinde konuştu.

"Sattık malları bitti"

Pazardaki yoğun ilgiden memnun kalan bir diğer satıcı Celal Payze ise "Durum gayet iyi. Kendi kapımda büyüttüğüm hayvanları sattım. Koyunları 15-20 bin TL'ye verdik. Yaklaşık 100 koyun, 25-30 da büyükbaş sattık. Bu sene bereketli geçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Ekonomi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

Erdoğan'ın yeni anayasa için talimat verdiği isimler belli oldu
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

İçme suyundan uranyum çıktı, OHAL ilan edildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Canlı yayında Müge Anlı'ya 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' dedirten kayıt

Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.