Kurban Pazarı Yüzleri Güldürdü: Hayvanların Çoğu Satıldı

Kurban pazarı yüzleri güldürdü: "Hayvanların çoğunu sattık"

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarı, bayram öncesi hem satıcının hem alıcının yüzünü güldürdü. Bayrama sayılı günler kala pazardaki birçok satıcı, getirdikleri hayvanların büyük bölümünü sattıklarını belirtti.

Küçükbaş kurbanlıkların 15 ile 20 bin TL, büyükbaşların ise 80 ile 300 bin TL arasında alıcı bulduğu pazarda, fiyatların her bütçeye uygun olduğu ifade edildi.

"7 günde 20 hayvan sattım"

30 büyükbaş hayvanla pazara gelen satıcı Mürsel Şahin, satışlardan memnun olduğunu belirterek, "6 gündür buradayım. 30 hayvan getirdim, elimde sadece 10 kaldı. Daha bayrama 7-8 gün var, hepsini satarım diye umuyorum. Hayvanlarım 500-600 kilo arasında, fiyatları da 170 bin TL ile 300 bin TL arası. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

"Fiyatlar uygun, satışlar iyi"

Hayvan satıcısı Ahmet Mısırcı da fiyatların makul seviyelerde olduğunu vurgulayarak, "5-6 hayvanım kaldı. Bayrama kadar biter. 250 kiloluk hayvanlar 150-160 bin TL, dişiler ise 80-100 bin TL arası. Kurban fiyatları aşırı değil, vatandaş bütçesine göre hayvan bulabiliyor" şeklinde konuştu.

"Sattık malları bitti"

Pazardaki yoğun ilgiden memnun kalan bir diğer satıcı Celal Payze ise "Durum gayet iyi. Kendi kapımda büyüttüğüm hayvanları sattım. Koyunları 15-20 bin TL'ye verdik. Yaklaşık 100 koyun, 25-30 da büyükbaş sattık. Bu sene bereketli geçti" ifadelerini kullandı.