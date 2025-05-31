Kurban Bayramı Öncesi Ticaret Bakanlığı Denetimlerini Sıklaştırdı

Kurban Bayramı Öncesi Ticaret Bakanlığı Denetimlerini Sıklaştırdı
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Kurban Bayramı yaklaşırken Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da 20 ekip ile alışveriş merkezleri ve dinlenme tesislerinde denetim yaptı. Fahiş fiyat artışları tespit edildi.

KURBAN Bayramı yaklaşırken Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini artırdı. İstanbul'da 20 ayrı ekip alışveriş merkezleri, zincir marketler ve yol kenarındaki dinlenme tesisleri gibi birçok noktada denetim yaptı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ülke genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü de alışveriş merkezlerinden zincir marketlere, yol kenarındaki dinlenme tesislerinden akaryakıt istasyonlarına kadar birçok noktada 20 ekip ile denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde fiyat etiketleri tek tek incelendi. Fiyat karşılaştırması sonucunda bazı ürünlerde fahiş fiyat artışı tespit edildi. Etiketsiz ürünlerde ise Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında işlem uygulandı.

Denetimler arefe gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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