Kurban Bayramı Öncesi Tatlıcılar Uyarıyor: Ucuz Tatlılarda Sağlık Tehlikesi

Kurban Bayramı Öncesi Tatlıcılar Uyarıyor: Ucuz Tatlılarda Sağlık Tehlikesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, Kurban Bayramı öncesi ucuz tatlılarda sağlığa zararlı maddeler olduğuna dikkat çekti. Merdiven altı üretim yapan işletmelerin fıstık yerine bezelye ve ıspanak kullandığını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk başlarken Adanalı tatlıcı, ucuz tatlılarda sağlığa zararlı ürünler olduğunu, bazı merdiven altı işletmelerin bezelye ve ıspanak kullanıp Antep fıstıklı tatlı olarak sattığını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatlıcıları da telaş sardı. Bayrama ikramlık tatlı düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, ustalar ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz tatlılardaki oyunlara dikkat çekti. İhlas Haber Ajansı'na konuşan tatlıcı Zeynep Geyik, Kurban Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Geyik, "Kurban Bayramı yaklaştı ve bizim hazırlıklarımız başladı. Yoğun taleplerimiz var. Şu anda tatlı siparişlerini alıyoruz. Ancak bu bayram mideler yorulacak. Hem kurban eti hem tatlı olunca insanlar biraz daha yeme konusunda kendilerine dikkat etsinler. Çok et tüketmeyelim. Tatlıyla bayramımızı tatlı bir bayram olarak geçirelim"dedi.

"Ucuz tatlılarda sağlığa zararlı maddeler vardır"

Fıstığın kilogram fiyatının bin 400 liradan aşağı olmadığını, bu yüzden maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Geyik, bilindik ve güvenilir yerlerden tatlı alınması gerektiğini anlattı. Merdiven altı tatlıların insan sağlığını olumsuz etkilediğini aktaran Geyik, "Fiyatı düşük diye bilinmeyen yerlerde yapılan tatlılara yönelmeyin. Ucuz tatlılarda bilin ki mutlaka sağlığa zararlı maddeler vardır. Bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden tatlınızı alın yiyin. Fıstığın kilosu şu an bin 400, bin 600 TL arasında değişiyor. Kiloya vurduğunuz zaman maliyeti de yüksek bir ürün ortaya çıkıyor. Maliyeti yüksek bir ürünü ucuza alamazsınız. O yüzden sağlığınıza dikkat edin" diye konuştu.

"Hile ve göz boyama hiç fark edilmiyor"

Ispanak ve yer fıstığının Antep fıstığı gibi kullanıldığına da dikkat çeken Zeynep Geyik, daha sonra şunları söyledi:

"Tatlıyı almadan önce sağlığınızı düşünün. Yağın içerisinde katkı maddesi karıştırıyorlar bu da kanserojen içeriyor. Fıstığın içerisine bezelye, ıspanak karıştırıyorlar. Yer fıstığını gıda boyasıyla boyayıp o şekilde karışım yapıyorlar. O kadar hile ve göz boyama oluyor ki hiç fark edilmiyor." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş isyanda, belediye suspus

İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş isyanda, belediye suspus
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.