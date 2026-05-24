Kurban pazarında sessizlik: Satıcılar son günleri bekliyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında beklenen yoğunluk henüz oluşmadı. Satıcılar, vatandaşların alım için son günleri tercih ettiğini belirterek bayrama yakın zamanda hareketlilik yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı yanında kurulan hayvan pazarında bu yıl şimdilik sakinlik hakim. Küçükbaş hayvanlarını satışa çıkaran besiciler, pazarda bekledikleri yoğunluğu henüz göremediklerini ifade etti. Satıcılar, hareketliliğin artmasını umut ettiklerini söyledi. Satıcılardan Tuncay Bingöl, "Piyasa şimdilik durgun. Çok az müşteri var, gelenleri de görüyorsunuz pazarlık edip almıyorlar. Kan ter içinde kaldık. Vatandaşlar alımları son güne bırakıyor. Son güne kalınca hem biz zor durumda kalıyoruz hem de onlar" dedi.

Kurbanlık almaya gelen Ali Acar, kendi bütçesine göre bir hayvan aldığını söyledi. Acar, "Bayramda çocuklarımız bize geliyor, biraz da onlara hazırlık olsun diye geldik. Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah bayramlar ülkemize, bölgemize barışı, kardeşliği getirir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

