Kurban pazarında sessizlik: Satıcılar son günleri bekliyor

Güncelleme:
Kurban Bayramı'na kısa süre kala Diyarbakır'daki hayvan pazarında beklenen yoğunluk henüz oluşmadı. Satıcılar, vatandaşların alımı son güne bıraktığını belirterek hareketliliğin bayrama yakın artmasını umut ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı yanında kurulan hayvan pazarında bu yıl şimdilik sakinlik hakim. Küçükbaş hayvanlarını satışa çıkaran besiciler, pazarda bekledikleri yoğunluğu henüz göremediklerini ifade etti. Satıcılar, hareketliliğin artmasını umut ettiklerini söyledi. Satıcılardan Tuncay Bingöl, "Piyasa şimdilik durgun. Çok az müşteri var, gelenleri de görüyorsunuz pazarlık edip almıyorlar. Kan ter içinde kaldık. Vatandaşlar alımları son güne bırakıyor. Son güne kalınca hem biz zor durumda kalıyoruz hem de onlar" dedi.

Kurbanlık almaya gelen Ali Acar, kendi bütçesine göre bir hayvan aldığını söyledi. Acar, "Bayramda çocuklarımız bize geliyor, biraz da onlara hazırlık olsun diye geldik. Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah bayramlar ülkemize, bölgemize barışı, kardeşliği getirir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
