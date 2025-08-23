Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sona Erdi

Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sona Erdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesiyle finansal istikrarın güçleneceğini duyurdu. Uygulama sonlanırken, KKM bakiyesi önemli ölçüde azaldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlanmasıyla finansal istikrarın daha da güçleneceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL'ye (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
