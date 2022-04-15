Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak! İşte kadrolar - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak! İşte kadrolar

AA - Harun Kutbe - Ekonomi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 149 sözleşmeli personel istihdam edecek. Herhangi bir sınav olmadan 82 temizlik personeli, 64 şoför, 3 bahçıvan alımı için başvurular 25 Nisan'da başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 temizlik personeli, 64 şoför, 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR 25 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Başvurular, 25 Nisan-9 Mayıs'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak! İşte kadrolar

AA / Harun Kutbe - Ekonomi

İstihdam, Turizm, Gazete, KPSS, Ekonomi, Güncel, Haberler

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