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Külliye'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'i kabul etti

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etti. Ekonomi zirvesinde milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi ele alınıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) sorunu için kritik toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Her iki bakan da düzenleme ile ilgili sunum yapacak.

Toplantının ardından alınacak kararlarla birlikte düzenlemelerin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e, yılbaşından sonra da yasalaşması bekleniyor.

Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor.

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir, diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" demişti.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

EYT Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

HAYRETTİN ŞÖLEN:

yaş sınırı sizde niye yok

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ferfer:

Bu eyt de fos çıkacak 3 kuruş parayla emekli edip sürünmeye terk ettikten sonra boş kalan yerlere kendi adamlarini dolduracaklar olay bundan ibaret

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