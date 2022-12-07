Külliye'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etti. Ekonomi zirvesinde milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi ele alınıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) sorunu için kritik toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Her iki bakan da düzenleme ile ilgili sunum yapacak.

BU AY İÇİNDE MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Toplantının ardından alınacak kararlarla birlikte düzenlemelerin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e, yılbaşından sonra da yasalaşması bekleniyor.

İLK ETAPTA 2 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor.

BAKAN BİLGİN: SAYI ARTABİLİR

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir, diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" demişti.