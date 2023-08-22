Küçükçekmece'de kadınlar el ürünlerini satışa sunuyor

İSTANBUL, (DHA)- Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı'nda kadınlar, ürettikleri el yapımı ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. El yapımı örgüler, oyuncaklar, ahşap dekoratif ürünler, mumlar ve tablolar gibi ürünlerin yer aldığı pazar Göl Kenarı'nda vatandaşlarla buluşuyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nin kadınları sosyal ve ekonomik olarak desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Hünerli Eller Çarşısı'na girişimci kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kendi eserlerini üreterek, satış yapan kadınlar çarşıda hem eğlenip öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

"AİLEME KATKI SAĞLAMAK İÇİN KATILDIM"

2 yıl önce evde hobi olarak başladığı çoraptan oyuncak yapımını Hünerli Eller Çarşısı'nda geliştirdiğini ifade eden Nurten Uzun, 'Çoraptan oyuncaklar yapıyorum. Hobi olarak yaptığım bu işi, Hünerli Eller'e taşıdım. Daha sonra üretip, satış yapıp aileme katkı sağlamak için aralarına katıldım. 15 gün boyunca Göl Kenarında ürünlerimizi sergileyeceğiz. Tüm kadınları üretmeye, evlerine katkıda bulunmaya hünerli ellere bekliyoruz. Biz çok mutluyuz. Burada birbirimize destek oluyoruz, çok güzel bir dayanışmamız var. Belediyemize ve Başkan Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyoruz' dedi.

'YALNIZCA SATIŞ YAPMIYORUZ, VERİLEN EĞİTİMLERLE KENDİMİZİ DE GELİŞTİRİYORUZ'

4 çocuk annesi Hülya Yavuz İldir ise Hünerli Eller Çarşısı'nda aile bütçesine katkı sağladığını ve eğitim aldıklarını ifade ederek, 'Seramik tozundan vazolar yapıyorum. Havlu kenarları dantel, takı ve çantalar örüyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Hünerli Eller Çarşısı'nda 3 aydır üretim yapıyorum. Üretim yapacağımız bir dükkanımız var. Kadın emeği pazarları imkanları var. Burada sosyalleşiyoruz. Aile bütçeme katkı sağlamasının yanında burada dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimi aldım. Dijital platformda nasıl satış yapacağımı öğrendim' dedi.

Hünerli Eller Çarşısı Kadın Emeği Pazarı, 30 Ağustos'a dek Küçükçekmece Göl Kenarı'nda vatandaşların ziyaretine açık kalacak.