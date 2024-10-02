Üye Girişi
Haberler

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buldan Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda, KOBİ'lere yönelik güncel devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda çeşitli destek programları tanıtıldı ve girişimcilerin soruları yanıtlandı.

Buldan Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda, küçük ve orta ölçekli işletmeler güncel devlet destekleri hakkında bilgiler verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İl Müdürlüğü, Buldan Ticaret Odası tarafından düzenlenen programda güncel devlet destekler hakkında işletmelere bilgilendirme yaptı. Buldan Ali Tunaboylu METEM toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Buldan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baştürkmen, Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Karapınar, Genel Sekreter Ayhan Emirdağ, Buldan'da görev yapan mali müşavir ve muhasebeciler ile küçük ve orta ölçekli işletme temsilcileri katıldı.

KOBİ teknolojik ürün yatırımı destek programı, işbirliği destek programı, girişimci destek programı, girişimci destek programı, yeşil sanayi destek programı, KOBİ dijital dönüşüm destek programı, ve değerlendirme destek programı hakkında bilgiler veren İl Müdürü Dr. Aziz Acar, girişimcilerden gelen sorulara da yanıt verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Finans Buldan

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi
İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saniye Ateş'e kim saldırdı VİDEO yayınlandı mı? Sinan Ateş'in annesine kim yumruk attı? Benfica- Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı! Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });