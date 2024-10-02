Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

Buldan Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda, küçük ve orta ölçekli işletmeler güncel devlet destekleri hakkında bilgiler verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İl Müdürlüğü, Buldan Ticaret Odası tarafından düzenlenen programda güncel devlet destekler hakkında işletmelere bilgilendirme yaptı. Buldan Ali Tunaboylu METEM toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Buldan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baştürkmen, Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Karapınar, Genel Sekreter Ayhan Emirdağ, Buldan'da görev yapan mali müşavir ve muhasebeciler ile küçük ve orta ölçekli işletme temsilcileri katıldı.

KOBİ teknolojik ürün yatırımı destek programı, işbirliği destek programı, girişimci destek programı, girişimci destek programı, yeşil sanayi destek programı, KOBİ dijital dönüşüm destek programı, ve değerlendirme destek programı hakkında bilgiler veren İl Müdürü Dr. Aziz Acar, girişimcilerden gelen sorulara da yanıt verdi. - DENİZLİ