KTO seçimlerini Sarı Liste kazandı, 70 komitenin 68’i Öztürk’ün listesinde

Konya Ticaret Odası (KTO) "Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri Seçimleri" tamamlandı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Sarı Liste ile girdiği seçimlerde 70 komite listesinden 68'ini kazandı.

Konya Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sarı Liste ile seçimlere giren KTO Başkanı Öztürk, 70 komite listesinden 68'ini kazandı. Başkan Öztürk, seçimlerin sonuçlarının alınması ile birlikte Sarı Liste temsilcilerine hitaben teşekkür konuşmasında, "Seçim süreci geçirdik hep beraber. O yüzden tekrar Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum ki sizlerle beraber böyle bir yol yürüyorum. 68 komiteyi de aldık. Diğer komitelerde de kendi içerisinde elbette dönem dönem yarışlar oldu. Ben, Konya Ticaret Odası'nın seçimlerinde aday olan, aday olma cesaretini gösteren sizlerle beraber herkesi tebrik ediyorum. Her zaman belirtiyorum, Konya Ticaret Odası'nın sahipleri Konyalılar ve Konya Ticaret Odası üyeleridir. O yüzden 70 komitenin 66'sının tek liste olmasına rağmen insanlar işlerini, güçlerini bıraktılar; bizlere, sizlere oy vermek için buralara kadar geldiler. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Birlikte, beraberlik içerisinde, hem birbirimizle biraz tanışarak hem de sohbet ederek güzel bir ortamda seçim geçirdik. Seçim süreci boyunca dönem dönem sizlerle kısa kısa sohbet etmeye gayret ettik. O sohbetlerde de her zaman aynı ifadeyi kullandım. İnsanları incitmeden, yormadan, kırmadan, insanların gönlünü alarak bir seçim süreci götürmeye gayret ettik. Sizlerden de Allah razı olsun. Bizlere yakışan bir seçim dönemi oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde yaptık, üslubumuzu, tarzımızı hep koruduk. İnşallah bundan sonra da yine üslubumuzu ve tarzımızı koruyarak şehrimize, odamıza hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı