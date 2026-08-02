KTO Başkanı Öztürk: 'Ekonomi programı özel sektörün talepleri doğrultusunda güncellenmeli'

Konya Ticaret Odası (KTO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 70 Meslek Komitesinin tamamıyla gerçekleştirilen istişare toplantılarında üyelerden alınan bildirimler doğrultusunda reel sektörün içinde bulunduğu şartları değerlendirdi. Öztürk, "Üç yıldır uygulanan ekonomi programının başarısı, yalnızca enflasyon rakamlarının gerilemesiyle değil; tüccarımızın, sanayicimizin ve esnafımızın faaliyetlerini sürdürebilmesiyle birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

Türkiye'de ilk ve tek

Oda Yönetimi olarak üyelerle sürekli iletişime ve güçlü bir istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirten Başkan Öztürk, Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları sürecini 48 toplantıda 70 Meslek Komitesinin tamamıyla bir araya gelerek tamamladıklarını söyledi.

Son bir yıl içinde istişare toplantılarına ağırlık verdikleri belirterek, düzenlenen toplantılarla sektörlerin mevcut durumunu, üyelerin karşılaştığı sorunları, talep ve beklentileri doğrudan dinlediklerini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: "Bu buluşmaları; üyelerimizle iletişimimizi güçlendiren, sektörlerimizin geleceğine yönelik ortak hedefler belirlememize imkan sağlayan ve Odamızın hizmetlerine yön veren önemli bir istişare süreci olarak değerlendirdik. Türkiye'deki odalar arasında bu ölçekte gerçekleştirilen, bütün meslek komitelerini ve özel sektörün tamamını kapsayan böylesine geniş bir istişare zinciri yalnızca Odamız tarafından hayata geçirilmiştir. Bu çalışma Türkiye'de ilk ve tektir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 30 bin üyemizin tamamını Odamıza davet ederek özel sektörün nabzını doğrudan tuttuk. Sektörlerimizin sorunlarını masa başı veriler ve tahminlerle değil, ticaretin ve üretimin içinde bulunan üyelerimizin gerçek tecrübeleri üzerinden değerlendirdik."

Reel sektör nefes almakta zorlanıyor

Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarında farklı sektörlerden dile getirilen ortak görüşün, iş dünyasının son derece zorlu bir dönemden geçtiği yönünde olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, özel sektörün nefes almakta zorlandığını söyledi. Dezenflasyon sürecinin öngörülenden uzun sürmesi, yüksek faizlerin kalıcı hale gelmesi ve kredi imkanlarının daralmasının işletmeler üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığını kaydeden Öztürk, "Bugün birçok firmamız açısından finansmana erişim, zorlaşmanın ötesine geçmiş ve neredeyse imkansız hale gelmiştir. Krediye ulaşabilen işletmelerimiz ise yüksek maliyetler nedeniyle bu kaynakları kullanmakta tereddüt etmektedir. İşletme sermayesi ihtiyacının arttığı, vadelerin uzadığı ve tahsilatların zorlaştığı bir ortamda firmalarımız nakit akışlarını yönetmekte ciddi güçlük yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadele devam etmeli ancak reel sektör de korunmalı

Üretim maliyetlerindeki yükselişe de dikkat çeken Başkan Öztürk, ham madde, ara malı ve işçilik giderlerindeki artışın, iç talepteki yavaşlamayla birlikte firmaların karlılığını ve yatırım gücünü zayıflattığını belirtti. Döviz kuru ile maliyetler arasındaki dengesizliğin ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü olumsuz etkilediğini ifade eden Öztürk, mevcut şartların uzun süre devam etmesinin üretimin daralmasına, yatırımların ertelenmesine, ticaretin yavaşlamasına ve istihdamın zarar görmesine neden olabileceğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin gerekliliğine inandıklarını ancak mücadele yürütülürken reel sektörün üretim kapasitesinin de korunması gerektiğini vurgulayan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, hizmetler sektörü dahil olmak üzere bütün sektörlerde ticari hayatın devamlılığının sağlanmasının önem taşıdığını söyledi.

Öztürk, "Sektörlerimiz farklı alanlarda faaliyet gösterse de ekonominin bütün çarkları birbirine bağlıdır. Bir sektörde yaşanan sıkıntı, zincirleme bir etkiyle diğer sektörlere de yansımaktadır. Küçük bir işletmenin faaliyetinde meydana gelen aksama bile ekonomik sistemin bütün dişlilerini yavaşlatmaktadır. Ekonomiyi ayakta tutan reel sektör gücünü kaybettiğinde, fiyat istikrarının sağlanması ve kalıcı hale gelmesi mümkün değildir. Üç yıldır uygulanan ekonomi programının başarısı, yalnızca enflasyon rakamlarının gerilemesiyle değil; tüccarımızın, sanayicimizin ve esnafımızın faaliyetlerini sürdürebilmesiyle birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı