Kruvaziyer Gemisi Marella Discovery 2 Alanya'ya Demir Attı

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Kruvaziyer Gemisi Marella Discovery 2 Alanya'ya Demir Attı
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Bahama bandıralı Marella Discovery 2 isimli kruvaziyer, Alanya'ya demirleyerek bin 794 yolcu ve 740 mürettebatı ile kente gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.

Bin 794 yolcu 740 mürettebatlı dev gemi Alanya'ya iskelesine demirledi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine, Bahama bandıralı 'Marella Discovery 2' isimli kruvaziyer sabah saatlerinde iskeleye demir attı.

Bin 794 yolcu ve 740 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 07.30'da Marmaris'ten gelen kruvaziyerin akşam saat 18.00 sıralarında Limassol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Kruvaziyerden inen turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazı turistler ise bisiklet turuna çıktı. Ayrıca 'Marella Discovery 2' isimli yolcu gemisi 2025 yılında Alanya iskelesine demir atan 5'inci kruvaziyer oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Ekonomi
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