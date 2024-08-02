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Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

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Küresel ekonomik kriz Türkiye'nin dev motor üreticisi KEM-P Vibrasyon Motorları'nı da vurdu. 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firma iflasın eşiğine gelerek konkordato ilan etti.

Türkiye'nin önde gelen vibrasyon motor üreticisi KEM-P, ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren firma, İzmir'den gelen iflas haberleri arasına katıldı.

KEM-P Vibrasyon Motorları, 1990 yılında endüstriyel makineler üretimiyle başladı. 2000'li yıllarda ise elektrikli ve havalı vibrasyon motorları üretimine geçerek büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Ancak küresel ekonomik kriz, firmanın mali yapısını olumsuz etkiledi.

MAHKEME KARARI AÇIKLADI

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Temmuz 2024 tarihinde aldığı kararla KEM-P için geçici mühlet kararı verdi. Firma, önümüzdeki 3 ay boyunca konkordato sürecinde olacak. Bu süreçte mali müşavir, makine mühendisi ve hukukçudan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi.

ALACAKLILARIN İTİRAZ HAKKI VAR

Konkordato kararı alacaklılara ilan edildi. Alacaklılar, bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecek ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekler.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (5)

İbrahim Demirel:

Daha önce çalıştığım yerde iflas verip, milletin tazminatını falan vermemişti. Muhtemelen vergi falan da ödemediler iflas gösterdikleri için. Adam 2 sene sonra başka birisinın adına, başka bir isimle aynı işi açıp devam etmişlerdi yollarına. Üstelik devletten de muhtemelen bazı destekler aldılar. Yani dıyeceğim bu firma öyle yapmiştir diyemem ama devletin dikkat etmesi gerek. İflas gösterip milyonları götüren çok şirket var bu ülkede. Özellikle bazı avukatlara da dikkat etmek gerek.

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Para mara hepsi boş iş. Kağat dır. Parayı kovalayan birisi.. kağat kovalıyor sayılır. Önemli olan şey.. insanın bir şeftali ağacı olsun. Ara sıra yumuşak çimenlerin üzerine bir tane kurtsuz ve yumuşacık şeftali düşsün. Yakınında ise bir çeşme olsun. Suyu pırıl pırıl olan bir çeşme.

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Henna UYANIK:

habere bismillah yalan ile başlamışsınız, kriz küresel değil. türkiyede.hatta öyleki türkiyenin bittim ben diyeceğinden avrupa korkuyorki, bizide etklierler düşüncesiyle,neyden bahsediyorsunuz siz.

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ayhan arman:

Daha çok fabrika iflas eder yönetemiyorlar bunu başkası yapamazdı

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

"konkordato" kelimesini ilk defa görüyorum ve duyuyorum. Eski zamanlarda biri birimize "param bitmiş" derdik. Yani "konkordato" kelimesini kullanmazdık.

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