Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Güncelleme:
Memur ve emeklilerin ocak zammı için ilk ipuçları ortaya çıktı. TÜİK'in temmuz (%2,06) ve Ağustos (%2,04) enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri şimdiden %10,09, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise %4,14 oranında zammı hak etmiş görünüyor. Ancak kesin zam oranı, yılın kalan dört ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ocak 2026'da netleşecek.

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş artışına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri, zam oranlarının şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK'in verilerine göre; ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04, temmuz ayında ise yüzde 2,06 olarak kaydedildi. Bu iki aylık rakamlar şimdiden memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak artışın ilk işaretlerini verdi.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027'nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak. Bu oranların üzerine enflasyon farkı da ekleneceği için maaş artışları daha yüksek gerçekleşecek.

İKİ AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Şu ana kadar açıklanan temmuz ve ağustos verilerine göre:

  • Memur ve memur emeklileri için zam oranı: %10,09
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: %4,14

Bu oranlar kesinleşmiş olmasa da ocak ayındaki zam için güçlü bir ön gösterge niteliğinde.

KESİN ZAM YIL SONUNDA NETLEŞECEK

Zam oranları, yılın kalan aylarına ait enflasyon rakamlarının da eklenmesiyle birlikte Ocak 2026'da kesinleşecek. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memurun gözü eylül, ekim, kasım ve aralık ayı verilerinde olacak.

Olgun Kızıltepe
500
