Kripto paralar kazançları geri aldı
Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın rezerv talimatının ardından yükselişe geçmişti. Açıklamanın ardından Bitcoin 95 bin doları, Ethereum 2 bin 500 doları gördü. ADA, yüzde 80'lik artış ile en dikkat çekici performansı kaydetti. Ancak geçen iki günün ardından yükselen kriptolar kazançları geri aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, kripto para yatırımcılarının aylardır beklediği kararı verdi. ABD'nin stratejik kripto rezervinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) yanı sıra Ripple'ın XRP, Solana'nın SOL ve Cardano'nun ADA tokenlarının olacağını açıkladı.
Trump'ın açıklamasının ardından bir süredir devam eden piyasaki durgunluk tersine döndü. Bitcoin, yüzde 10'un üzerinde yükselişle 86 bin dolar bandından 95 bin dolara kadar yükseldi. Ethereum, yüzde 15 artışla 2 bin 220 dolardan 2 bin 500 doların üzerine çıktı.
REZERVDE OLAN VARLIKLAR UÇTU
Rezervde yer alacağı açıklanan ADA, yüzde 80'e yakın değer kazandı ve 0,67 dolardan 1,17 dolara tırmandı. Aynı şekilde XRP, yüzde 40'a yakın artışla 2,88 dolara, SOL yüzde 25 yükselişle 180 doları gördü.
PİYASALAR 2 GÜNDE TERSİNE DÖNDÜ
Ardı ardına gelen yükselişler kripto yatırımcılarını sevindirirken bu sevinç kısa sürdü. Geçen iki günün ardından kripto paralar sert satışlarla karşılaştı. Kâr satışlarının yaşandığı piyasalarda rakamlar Trump'ın açıklamalarından önceki düzeye geriledi.
İŞTE PİYASALARDAKİ SON DURUM
Son yaşanan düşüşlerin ardından piyasalarda 09:25 itibariyle güncel durum şu şekilde:
Bitcoin: 84.022
Ethereum: 2.098,82
Ripple (XRP): 2,36
Solana (SOL): 137.64
ADA: 0,82