Kripto para piyasası tepetaklak

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir beklenen yeni gümrük tarifesi kararını duyurdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

BITCOIN 83 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ

İmza, piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Yatırımcılar büyük tedirginlik yaşadı. Bu tedirginlik yatırım hareketlerine dönüşünce piyasalarda sert yönlenmeler oluştu vekripto para birimlerinin değerlerinde büyük oynamalara yol açtı. Tüm kripto para çeşitlerinde önemli oranda düşüş yaşanırken 88 bin dolara yaklaşan kripto devi Bitcoin de 83 bin dolara kadar geriledi. Dev Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Strategy (MSTR) (Eski adıyla MicroStrategy) hisseleri yaklaşık %7 düştü. Popüler kripto para borsası Coinbase (COIN) hisseleri %6 değer kaybetti. Kripto alım satımına da olanak tanıyan yatırım platformu Robinhood (HOOD) ise %9'luk bir düşüş yaşadı. Uzmanlar kripto piyasasında yaşanan sert düşüşün piyasalardaki belirsizliğin en belirgin göstergesi olduğunu belirtti.

RİSKLİ ORTAM TÜM PİYASALARI VURDU

Trump'ın yeni vergi tarifesi sadece düşman ve hasım ülkelere yönelik değildi. Çin'in yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri de yüksek vergi oranlarıyla karşı karşıya kaldı. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Ons altın 3167 dolar seviyesine çıkarak bir rekor daha kırdı. Piyasalarda yaşanan bu çöküşün mali zararı tam olarak hesaplanmasa da milyarlarca dolarlık bir kayba neden olduğu belirtiliyor.