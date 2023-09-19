Kripto Para Hırsızlıkları Ekosisteme Zarar Veriyor

Kripto para piyasalarında yaşanan her hack ve dolandırıcılık olayının ekosistemin geneline zarar verdiğini belirten Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan, "Kullandıkları araçlar giderek güçlenen siber suçlular, kripto paraları kolay kazanç olarak görüyor. Elliptic'in verilerine göre yalnızca Lazarus, 104 günlük bir süreçte 240 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Bu dönem, kripto para yatırımcılarının işlem yapmak için tercih ettikleri platformu sorgulamasını ve güvenlik önlemlerini yeniden düşünmesini gerektiriyor" dedi.

Kripto para borsası CoinEx ve kripto oyun platformu Stake'te gerçekleştiği düşünülen soygun olayları, kripto para gündeminin ilk sırasına yerleşti. Blokzinciri güvenliği şirketi CertiK, ağustos sonunda yayımladığı verilerde yılın başından bu yana çalınan kripto paraların toplam değerinin 997 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydederken, son olaylar bu tutarı 1 milyar doların üzerine taşıdı.

Blokzinciri güvenliği şirketi SlowMist ve zincirüstü araştırmacı ZachXBTnin arkasında Kuzey Kore merkezli hacker grubu Lazarus'un olduğunu tahmin ettiği, kripto para borsası CoinEx'e yönelik saldırıda 54 milyon dolarlık kayıp yaşandığı belirtilirken, Stake isimli kripto oyun platformuna yönelik saldırıyla 41 milyon dolar kripto para çalındığı öngörüldü.

Blokzinciri güvenliği şirketi CertiK, ağustos sonunda yayımladığı raporda 2023 başından bu yana kripto para piyasalarından 997 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını ortaya koymustu. Son olaylar, bu tutarı 1 milyar doların üzerine taşıdı. Yerli kripto para borsası Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan, son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara güvenlik uyarısında bulundu.

"EN ÖNEMLİ KONU GÜVENLİK"

Kripto para borsası ve kripto işlem platformu seçerken kullanıcıların ilk önce güvenlik önlemlerini değerlendirmeleri gerektiğini savunan Turan, "Yatırımcıların, hizmet almak istedikleri borsaların kullanıcı varlıklarını korumak için ne tür güvenlik önlemleri aldığını araştırması gerekiyor. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), soğuk cüzdanda depolama, sıkı güvenlik protokolleri gibi başlıklar, platform güvenliğine ilişkin ipuçları veriyor. Borsanın daha önce bir hack olayına karışıp karışmadığı, böyle bir durumda ya da genel anlamda gelecek planlarına ilişkin ne kadar şeffaf olduğu, kripto para borsası yöneticilerinin açık kimlikleri, medya görünürlükleri, her biri yatırımcılar tarafından değerlendirilmeli. Aynı zamanda kripto para borsasının toplam kullanıcı sayısı, CoinMarketCap gibi güvenilir platformlar tarafından doğrulanan işlem hacimleri ve likidite seviyeleri de kritik bilgiler" diye konuştu.

"TEMEL SİBER HİJYEN VE GÜVENLİ PLATFORM, BÜYÜK RİSKLERDEN KORUR"

Güvenliğin yanı sıra kullanıcı deneyimi, işlem ücretleri, ürün çeşitliliği, 7 gün 24 saat destek gibi faktörlerin de kripto para borsası seçiminde dikkate alınması gerektiğini kaydeden Turan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bzetmex olarak kara para aklanmasına karşı politikalarımızı açıkça paylaşıyor, uzaktan müşteri edinimi (KYC) sürecini, prosedürlere uygun bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Kullanıcılarımızın yatırımları, sıkı güvenlik politikaları ve soğuk cüzdanlarla korunuyor. 7 gün 24 saat çalışan destek ekibimizle kullanıcılara aradıkları güveni daima sağlıyoruz. Paylaşımlı Wi-Fi ağlarına bağlanmaktan kaçınmak, sahte e-posta ve oltalama saldırılarına karşı temkinli olmak, tarayıcı, yazılım ve işletim sistemini düzenli olarak güncellemek, 2FA kullanmak, güçlü şifreler seçmek gibi bireysel güvenlik önlemlerini de ciddiye alan kripto para yatırımcıları, bu temel siber hijyen önlemleriyle potansiyel saldırıların önemli bir bölümünden korunarak güvenli kripto para al/sat deneyimi yaşayabilir."