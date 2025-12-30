Kripto 2026'ya nasıl giriyor? WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan'dan regülasyon, bitcoin ve piyasa yorumu

Kripto para piyasaları 2025 yılında regülasyonlarla birlikte yeni bir döneme girerken, 2026 beklentileri de merak konusu oldu. WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, Haberler.com ekranlarında kripto yatırımlarının kurumsallaşması, Bitcoin'in konumu ve yatırımcılara yönelik kritik uyarılarını paylaştı.

"TÜRKİYE, KRİPTO YATIRIMI İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR BÖLGE"

Kariyerinin büyük bölümünü dijital dönüşüm ve teknoloji alanında geçirdiğini belirten Onur Turan, Türkiye'nin kripto para piyasasında güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi. Turan, "Türkiye'de kripto alanında iyi bir finansal okuryazarlık oluştuğunu söyleyebiliriz" diyerek yatırımcı profilinin her geçen yıl daha bilinçli hale geldiğini vurguladı.

"2025, KRİPTO YATIRIMININ KURUMSALLAŞTIĞI VE REGÜLASYON YILI OLDU"

2025 yılının kripto piyasaları açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Turan, "Emeklilik fonlarının kriptoya yatırım yapabilir olmasının önü açıldı" dedi. Türkiye'de regülasyonların netleşmesiyle birlikte güvenli ve denetlenen bir piyasa yapısının oluştuğunu belirten Turan, WhiteBIT olarak bu süreçte regülasyonlara odaklandıklarını aktardı.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADIMLARI ATAN YATIRIMCILAR KAZANDI"

Yatırımcıların stratejiyle hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Turan, "Yatırım yaparken bir stratejiniz olmalı" ifadelerini kullandı. Güvenli platform vurgusu yapan Turan, "Güvenli alanda, yetkin kişilere teslim edilmiş bir platformda işlem yaptığınızda varlığınızı da korumuş oluyorsunuz" dedi.

"2026'DA KRİPTODAKİ HAREKETLER MAKROEKONOMİK VERİLERLE PARALEL OLACAK"

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Turan, kripto piyasalarının küresel ekonomiyle daha fazla bağlantılı olacağını söyledi. "2026'da kriptodaki yükseliş ve düşüşler mümkün olduğu kadar makroekonomik verilerle paralel seviyeler izleyecek" diyen Turan, Bitcoin'in piyasadaki ağırlığına da dikkat çekerek, "Toplam kripto pazarının yüzde 59'unu Bitcoin oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"BITCOIN'İN ALTINA GÖRE DAHA HIZLI DEĞERLENECEĞİ GÜNLERİ GÖRECEĞİZ"

Bitcoin ve altın karşılaştırmasına da değinen Turan, iki varlığın ortak noktasının sınırlı arz olduğunu belirtti. "Dünyadaki toplam altın varlığı da kısıtlı, toplam üretilebilecek Bitcoin de kısıtlı" diyen Turan, "Bitcoin'in altına göre bir vadede daha hızlı bir şekilde değerleneceği günleri göreceğiz" sözleriyle dikkat çekti.