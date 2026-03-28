Haberler

Krema görünümlü ürünlerin etiketlerine "kremsos" yazılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarına uymayan ürünler için etiketlerde 'krema' ifadesinin yerine 'kremsos' kullanılacağını açıkladı. Bu adım, gıda etiketlerinde bilgi kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık "krema" yerine "kremsos" ifadesinin kullanılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulanan paylaşımda, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların "krema" adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilerek, gıdada bilgi kirliliğine son verildiğinin altı çizildi.

Paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'kremsos' ifadesi kullanılacak." bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

