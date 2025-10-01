Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranları ve kartlı ödeme sistemlerinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni kararlar, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE İNDİRİM

Yeni düzenlemeyle kredi kartı işlemlerinde uygulanan akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşürüldü. Gecikme faiz oranı ise yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirildi. Ayrıca nakit çekim işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında da 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacak.

POS KOMİSYONLARINA AYRIŞTIRMA

Tebliğde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise POS komisyonlarına ilişkin oldu. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde mevcut yüzde 3,56 komisyon oranı değişmezken, Banka kartı işlemlerinde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e indirildi.

BLOKE SÜRELERİ KISALDI

POS komisyonu yerine blokeli çalışma yöntemini seçen işyerleri için de yeni düzenleme yapıldı. Banka kartı işlemlerinde, 40 gün olan azami bloke süresi 15 güne düşürüldü.

BANKA KARTLARIVE ÖN ÖDEMELİ KARTLAR İÇİN GEÇERLİ

Belirlenen yeni oranlar, yalnızca banka kartları için değil, aynı zamanda ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.