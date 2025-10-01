Haberler

Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararıyla kredi kartı faiz oranları bugünden itibaren değişti. 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80'e indirildi. Yeni düzenleme, kart kullanıcılarının borçlanma maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranları ve kartlı ödeme sistemlerinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni kararlar, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE İNDİRİM

Yeni düzenlemeyle kredi kartı işlemlerinde uygulanan akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşürüldü. Gecikme faiz oranı ise yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirildi. Ayrıca nakit çekim işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında da 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacak.

POS KOMİSYONLARINA AYRIŞTIRMA

Tebliğde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise POS komisyonlarına ilişkin oldu. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde mevcut yüzde 3,56 komisyon oranı değişmezken, Banka kartı işlemlerinde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e indirildi.

BLOKE SÜRELERİ KISALDI

POS komisyonu yerine blokeli çalışma yöntemini seçen işyerleri için de yeni düzenleme yapıldı. Banka kartı işlemlerinde, 40 gün olan azami bloke süresi 15 güne düşürüldü.

BANKA KARTLARIVE ÖN ÖDEMELİ KARTLAR İÇİN GEÇERLİ

Belirlenen yeni oranlar, yalnızca banka kartları için değil, aynı zamanda ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Özel'den Arınç'a 'Meclis protestosu' yanıtı: Geçen yıldan bu yana partim saldırı altında

Arınç "Bu yanlış karardan dönün" dedi, Özel'den yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Islıklara dayanamadı! Salah'ın zor anları

Hayatının şokunu yaşadı! İşte Salah'ın zor anları
Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü

Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.