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Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limiti 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limiti 5 Milyon TL'ye Yükseldi
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle kredi kartıyla vergi ödeme limiti 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu değişikliğin, işletmelere büyük kolaylık sağlaması ve vergi tahsilatını artırması bekleniyor.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın talepleri arasında yer alan kredi kartıyla vergi ödeme limitinin artırılması yönündeki beklenti karşılık buldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartıyla vergi ödeme limiti 5 milyon TL'ye yükseltildi. Bu değişiklik, işletmelere önemli bir kolaylık sağlarken aynı zamanda vergi tahsilatına da olumlu katkı sunacağı belirtiliyor. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, reel sektörü destekleyen bu düzenlemeden dolayı ekonomi yönetimine teşekkür ederek, "Üyelerimize büyük bir kolaylık sağlayan bu karar, iş dünyasına nefes aldıracaktır" açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemenin, vergi ödeme süreçlerini hızlandırması ve işletmelerin finansal yükünü hafifletmesi bekleniyor. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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