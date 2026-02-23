Haberler

Kredi kartı kullanımında tarihi rekor! Rakamlar zirve yaptı

Kredi kartı kullanımında tarihi rekor! Rakamlar zirve yaptı
Güncelleme:
Ocak ayında kartlı ödemelerde dikkat çeken bir sıçrama yaşandı. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam harcama tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler ise yüzde 7 artışla 245,9 milyona yükselirken, online işlemlerin toplam içindeki payı yüzde 15 oldu.

  • Ocak ayında Türkiye'de toplam kart sayısı 464,9 milyona ulaştı.
  • Ocak ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 2 trilyon 326 milyar lira oldu.
  • Ocak ayında internetten yapılan kartlı ödeme tutarı 687,4 milyar liraya çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan ocak ayı verileri, kart kullanımındaki güçlü ivmeyi ortaya koydu.

Ocak itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 143,4 milyona, banka kartı sayısı 210,9 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise 110,6 milyona çıktı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 8 artarken, ön ödemeli kart sayısında yüzde 2'lik düşüş görüldü. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 464,9 milyona ulaştı.

KARTLI ÖDEMELERDE HACİM KATLANDI

Ocakta kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 2 trilyon 326 milyar lira olarak kaydedildi. Bu tutarın yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartlarıyla, 322,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti.

Yıllık bazda ödeme tutarındaki artış kredi kartlarında yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 olarak gerçekleşirken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77'lik gerileme dikkat çekti.

Kartlarla yapılan toplam işlem adedi de yüzde 8 artarak 1,7 milyara yükseldi. Bu işlemlerin 1 milyar 9,6 milyonu kredi kartlarıyla, 664,7 milyonu banka kartlarıyla, 31,8 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

ONLİNE HARCAMALARDA GÜÇLÜ SEYİR

İnternetten yapılan kartlı ödeme tutarı da yükselişini sürdürdü. Ocak ayında online kartlı harcamalar yıllık bazda yüzde 42 artarak 687,4 milyar liraya çıktı. Böylece internetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30'a ulaştı.

İnternetten gerçekleştirilen işlem adedi ise yüzde 7 artışla 245,9 milyon oldu. Bu işlemler toplam kartlı ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Ocak verileri, hem fiziksel hem de dijital alışveriş kanallarında kart kullanımının hız kesmeden arttığını ortaya koydu.

Merve Yaz
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHeisenberg:

restoranların, yolların ve kafelerin neden dolu olduğu belli oldu .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıömer ellialtı:

millet faizine bakmadan kartlarla geçiniyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

