Kredi kartı faizlerinde değişiklik olmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 8 ay sonra ilk kez sabit bıraktı. Yeni Başkan Fatih Karahan'ın başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu mevcut faizi yüzde 45'te bırakırken kredi kartlarında da herhangi bir faiz değişikliği yaşanmayacağı belli oldu.

YEREL SEÇİM SONRASI KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME İHTİMALİ

Kredi kartlarındaki harcamaların yoğunlaşması sonrasında bir düzenleme beklentisi ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın politika faizini açıklayacağı gün, kartlarla ilgili faizin nasıl şekilleneceği de yanıtını buldu ancak kart faizleriyle ilgili bir değişim olmaması, kartlar üzerinden bir düzenleme yapılma ihtimalini henüz ortadan kaldırmadı. Beklenen düzenlemenin özellikle yerel seçim sonrasında yapılacağı kulis bilgisi olarak konuşuluyor.

Yapılacak düzenlemede kart taksitlerinde ve limitte azaltma gibi seçenekler üzerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Asgari ödemenin yükseltilmesi ve nakit çekiminin sınırlandırılmasının da kredi kartı düzenlemesi içinde yer alacağı öne sürülüyor.

FATİH KARAHAN KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda kredi kartlarıyla ilgili kredi kartı harcamalarındaki artışa dikkat çekmişti. Karahan, düzenleme yapılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."