Hanehalkının Borç Yükü Arttı: 2025'te Kredi Tutarı Toplam 5,5 Trilyon Liraya Yükseldi

Haber: Erva GÜN

(ANKARA) - Hanehalkı finansmanında kullanılan kredilere artan talep, bankacılık sektöründe kredi hacmini bir yılda belirgin oranda büyüttü. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı 2025'in son haftasında önceki yılın aynı dönemine oranla yıllık bazda yaklaşık yüzde 45 artarak 5,5 trilyon liranın üzerine çıktı. Kredi büyümesine paralel olarak takipteki alacaklar da bir yılda yaklaşık yüzde 95 artışla 575 milyar liranın üzerine yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre, Türkiye bankacılık sektöründe kredi hacmi 2025'in son haftasında önceki yılın aynı dönemine göre belirgin artış gösterdi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı, 2024 yılının aynı döneminde yaklaşık 3,8 trilyon lira iken 2025 yılının son haftasında yıllık bazda yaklaşık yüzde 45'lik bir artışla 5,5 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.

İşletmelere ve ticari faaliyetlere verilen kredi desteğinde önemli yer tutan ticari ve diğer kredilerin de yıllık bazda artışı sürdü. Ticari ve diğer krediler, geçen yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 43 oranında genişleyerek 12 trilyon lira civarından 17,3 trilyon liranın üzerine çıktı.

Takipteki alacaklar bir yılda yüzde 95 arttı

BDDK'nın verisine göre, KOBİ kredilerinde de artış kaydedildi. KOBİ kredilerinde, 2024 yılı sonunda yaklaşık 4,1 trilyon lira seviyesinden 2025 yılının son haftasında 6,1 trilyon liraya yaklaşan bir hacim izlendi.

Bankacılık sistemindeki takipteki alacaklar da 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 95 arttı. Takipteki alacaklar, 2024 yılı sonunda yaklaşık 287,5 milyar TL seviyesindeyken, 2025'in son haftalarında 578 milyar TL'nin üzerine yükseldi.