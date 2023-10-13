Kredi faizleri 21 yılın zirvesine çıktı

Yeni ekonomi yönetiminin politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 30 çıkarmasıyla kredi faizleri de tavan yaptı. Yüzde 60'ı aşan kredi faizleri son 21 yılın zirvesine çıktı. İşte ihtiyaç, ticari, taşıt ve konut kredisi faizlerinde son durum.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından ekonomi politikası sil baştan değişti. Yeni ekonomi yönetimi rasyonel politikalara dönüş yaparken faizi sert bir şekilde yükseltmeye başladı. Politika faizi son dört ayda yüzde 8,5'ten yüzde 30'a çekilirken, kredi faizlerinde de 21 yılın zirvesi görüldü.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZ YÜZDE 60'I AŞTI

Seçim öncesinde mart ayında yüzde 25 seviyelerinde olan ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yüzde 60,93'e ulaştı. Böylece ortalama ihtiyaç kredisi faizlerinde 21 yıl sonra ilk kez yüzde 60 eşiği aşılmış oldu.

MASRAFLAR EKLENİNCE FAİZ YÜZDE 80'İ BULUYOR

TCMB'nin verileri, kredi faizlerinde vergisiz ve komisyonsuz ortalama oranları içeriyor. Bu oranlara vergiler ve komisyonlar da eklendiğinde yüzde 80'leri bulan çok daha yüksek yıllık maliyetler müşterilerin karşısına çıkıyor.

TİCARİ KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 50'YE DAYANDI

Ticari kredi faizlerinde de devam eden tavan uygulamasına rağmen hızlı yükseliş oldu. Seçim öncesinde yüzde 13 seviyelerinde olan ortalama ticari kredi faizleri, geçen hafta yüzde 49,35'e yükseldi. Böylece ticari kredi faizlerinde de 21 yılın zirvesi görülmüş oldu.

TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ YÜZDE 46,99

Mart ayında yüzde 23 seviyelerinde olan taşıt kredisi faizleri de geçen hafta yüzde 46,99 seviyesine kadar yükseldi. Taşıt kredisinde bir ay önce yüzde 47,58 ile 20 yıllık zirvesi görülmüştü.

KONUT KREDİSİ FAİZİ TARİHİ ZİRVEYE YAKIN

Seçim öncesinde yüzde 16 seviyelerine kadar gerileyen konut kredisi faizleri ise geçen hafta yüzde 41,66 seviyesi görüldü. Bu oran iki hafta önce yüzde 42,79 ile 20 yılın zirvesini görmüştü.

VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri de geçen hafta ortalamada yüzde 45,49 ile 20 yılın zirvesini gördü. Bu seviyeler en son Mart 2003'te görülmüştü.