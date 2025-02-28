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Kozan'da Vergi Denetimlerinde Yapay Zeka Kullanılıyor

Kozan'da Vergi Denetimlerinde Yapay Zeka Kullanılıyor
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Kozan Vergi Dairesi Müdürü Zekeriya Bayar, yeni vergi düzenlemeleri çerçevesinde yapay zeka ile denetimlerin sıkılaştığını açıkladı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Kozan Vergi Dairesi Müdürü Zekeriya Bayar, kent genelinde yapay zeka ile sıkı denetim yapıldığını kaydetti.

Kozan Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bayar, yeni vergi düzenlemesi ve kayıt dışı ekonomiye dikkat çekerek, yapay zeka ile sıkı bir denetim yapıldığını söyledi. Bayar, "Mart ve Nisan ayı beyan dönemi. Bu kapsamda herhangi bir cezai duruma düşmemek için denetimler sıkılaştı ve yapay zeka da devreye girdi. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde gerçek olan beyanda bulunulması önemli. Kayıt dışıyla etkin bir mücadele var. İlçemizde tarım, gıda sektörü tarafından banka hesapları denetleniyor. Sigortalı çalışanların da hesaplarına bakılıyor. Gerçek beyan ile iş veren çalışan hesapları denetleniyor. Ülkemizin gelişmesi büyümesi için vergi vermek önemlidir ve bu konuda destek veren mükelleflere teşekkür ediyoruz" dedi.

Sahada iki çeşit denetim sürdüğünü kaydeden Bayar, "Kartla alışverişte kayıt oluşuyor ama nakit alışverişlerde vatandaşlarımızın fiş alması önemli. Onun dışında sosyal medyadan gelir elde eden kişiler vergi dairesine başvurarak kayıt altında gelen paranın o iban'a gelmek şartıyla gelir elde edebilir. Şu an yapay zeka ile denetimler yapılıyor. Belli bir limite kadar istisnası var. Ama onun dışında ihbarlar da değerlendirilerek yapay zeka ile de kapsamlı denetimler sürüyor" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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