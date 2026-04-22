Kozan'da ıslah edilen mera kullanıma açıldı

Kozan ilçesinde ıslah çalışmaları tamamlanan 245 dekarlık mera törenle hizmete girdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Hamam Mahallesi Kamışoba mevkisindeki törende, meralarda yoğun otlatma ve çevre faktörleri nedeniyle bitki örtüsünün zamanla bozulabildiğini söyledi.

Bugüne kadar kentte 107 bin dekar merada ıslah yaptıklarını belirten Bayazıt, 51 meranın 41'inde çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Bayazıt, yetiştiricilere otlatma kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Hayvan yetiştiricisi Ömer Özkan da ıslah edilen merayla yem giderlerinin azaldığını belirtti.

Törene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ile yetiştiriciler katıldı.