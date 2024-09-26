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Kozan Bal Satış Kooperatifine Destek: 2 Bal Dolum Makinesi Hibe Edildi

Kozan Bal Satış Kooperatifine Destek: 2 Bal Dolum Makinesi Hibe Edildi
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Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde Kozan Bal Satış Kooperatifine, 2 bal dolum makinesi hibe edildi. Proje ile kooperatifin pazardaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Kozan Bal Satış Kooperatifine destekte bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleştirilen KDAKP, kırsal dezavantajlı alanları avantajlı alanlara çevirerek bitkisel üretimden hayvancılığa kadar farklı alanlarda üreticileri ve tüzel kişilikleri desteklemeye devam ediyor.

KDAKP'ın uygulandığı Kozan'daki Kozan Bal Satış Kooperatifi'ne "Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Yatırımları" kapsamında 2 bal dolum makinesi alımı için İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız tarafından hibe sözleşmesi imzalandı.

Proje bedeli 11 milyon 466 bin 667 lira olan makinelerin yüzde 75'i hibe olarak verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu, Adana'nın bal üretiminde Türkiye'de ikinci, Kozan'ın ise ilde birinci sırada olduğunu belirtti.

Üretilen balın pazardaki yerinin güçlendirilmesi, ürünlerin değerinde satılması, bal ve diğer arı ürünlerinin pazara sunum şeklinin çeşitlendirilmesinde kooperatiflerin önemli olduğunu kaydeden Kökçüoğlu, "1535 arıcı üyesi bulunan kooperatifimiz kurulacak 2 bal dolum makinesi hattı ile üreticilerimize daha iyi hizmet edecektir. Tüm üreticilerimiz adına hibe sözleşmemiz kooperatifimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kooperatif Başkanı Zararsız da yapacakları yatırımın arıcılara ve bal sektörüne olumlu yansıyacağını, rekabet güçlerini artıracağını belirtti.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Ekonomi

Ekonomi Güncel Kozan Tarım adana

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