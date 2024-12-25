Kozaklı Termal Tesisleri Yılbaşına Tam Dolulukla Girmeye Hazır

Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki tesisler, yılbaşına tam dolulukla girecek.

Birçok tesisin günler öncesinden yüzde 100 doluluğa ulaştığı ilçedeki termal konaklama merkezinde yılbaşı hazırlıkları son aşamaya geldi.

Sodyum, kalsiyum ve klor içeriği ve yerden çıkış sıcaklığı 95 dereceyi bulan suyuyla ünlü Kozaklı kaplıcaları, 24 tesisi ile her bütçeye uygun konaklama imkanı sunuyor ve kısa süreli tatillerde yerli turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Yeni yılı Kozaklı'da karşılayacak tatilciler, yakınlığı nedeniyle tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı da ziyaret edebilecek.

Kozaklı'daki bir otelin genel müdürü Mehmet Akif Özyalçın, AA muhabirine, otellerinin bölgenin kapasite olarak en büyük işletmesi olduğunu belirterek, yılbaşı satışlarını günler öncesinde tamamladıklarını söyledi.

Mevsim itibarıyla termal turizmin en yüksek sezonunu yaşadıklarını aktaran Özyalçın, "Kasım, aralık ve ocak aylarının kaplıca sezonu olması dolayısıyla hafta sonları yüzde 100, hafta içi de yüzde 75 doluluk yakalamış durumdayız. Çevremizdeki otellerde de doluluk oranı bizlere yakın." dedi.

Yılbaşında da bölgeye önemli ilgi olduğunu, günler öncesinde otellerin tam doluluğu yakaladığını dile getiren Özyalçın, şunları kaydetti:

"Yılbaşına 15 gün kala tesisimiz doldu. Özellikle Adana, Mersin, Gaziantep ve Kayseri ağırlıklı müşterilerden oluşan portföyümüz mevcut. Genelde 3-4 günlük ve bir haftalık kalan guruplarımız var. Bu, yılbaşını da kapsıyor. Şu anda 15 gündür satışa kapalıyız. Diğer tesisler de tam doluluk oranına ulaştı. Yılbaşında canlı müzik, çocuklar için oyun salonlarında aktiviteler ve ikramlar olacak. Kozaklı, yılbaşında son yıllarda aranılan destinasyon olarak hizmet veriyor."

"Gündüz şifa, akşam eğlence olacak"

İlçedeki başka bir otelin genel müdürü Cemal Tavşan da Kozaklı'nın, termal sularının özelliğiyle Türkiye'nin en önde gelen kaplıca bölgelerinden olduğunu ifade etti.

Kozaklı'daki termal suların birçok hastalığa şifa kaynağı olduğunu öne süren Tavşan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kozaklı termalleri eklem ağrısı, felç sonrası rehabilitasyon, romatizmalı hastalıklar ve cilt rahatsızlıklarına iyi gelen harika bir bölge. Suyumuz topraktan ortalama 95 derecelerden çıkar. Misafirlerimizin kullandığı alanlara 40-45 derece arasında ısıyla verilir. Daha rahat kullansınlar, şifası olsun diye. İçerisinde önemli derecede radon gazı ve pek çok sayıda mineral ihtiva eder. Radon gazı diğer gazların vücuda bir an önce teneffüs etmesini sağlar. Yılbaşında günler öncesinden rezervasyonları yaptık ve tam doluluk oranına ulaştık. Hatta şimdiden sömestr rezervasyonlarına başladık. Yılbaşında da misafirleri dolu dolu eğlenceler, birbirinden lezzetli yemekler bekliyor. Coşkulu bir yılbaşı eğlencesi, ikramlar, çekilişler bekliyor. Yılbaşında gündüz şifa, akşam da eğlence olacak."