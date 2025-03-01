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Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kayıt Altına Alınması İçin Protokol İmzalandı

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kayıt Altına Alınması İçin Protokol İmzalandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında, koyun ve keçi türü hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması ve programlı aşılama yetkisinin devrine ilişkin protokol imzalandı. Protokol ile 2025 itibariyle küçükbaş hayvan kayıt ve aşılama çalışmaları yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tensipleri ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Küpelenerek Kayıt Altına Alınması ve Programlı Aşılama Yetkisinin Devrine İlişkin protokol imzalandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber ve TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun imzaladığı protokol çerçevesinde 2025 yılı itibari ile küçükbaş hayvan kayıt ve programlı aşılama çalışmalarında Türk Veteriner Hekimleri Birliği yetkilendirildi.

İmzalanan Protokol kapsamında serbest veteriner hekimlerin de kimliklendirme ve aşılama faaliyetlerine katkı sağlaması amaçlanmakta ve hayvan hastalıkları ile mücadelenin etkinliğinin artırılması hedeflenmekte. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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