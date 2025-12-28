Haberler

Köyceğiz'de yılbaşı pazarı kuruldu

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kapalı pazar yerinde kurulan yılbaşı pazarına yoğun ilgi oldu. 500'ün üzerinde tezgahın yer aldığı pazarda, satıcılar çeşitli ürünler sergiledi. Ancak, satışların yetersiz kaldığı belirtildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yılbaşı pazarı kapalı pazar yerinde kuruldu.

Her ayın son Pazar günü kurulan ikinci el pazarı yeni yıl öncesi olması nedeniyle yılbaşı pazarı olarak Cumartesi günü açıldı. Yılbaşı pazarı için Köyceğiz kapalı pazar yerinde 500'ün üzerinde tezgah hazırlandı. Yılbaşı pazarı için erken saatlerde gelen satıcılar pazarlamak istediği ürünleri sergileyerek satışa hazır hale getirdi. Güneşli bir havada gerçekleşen pazarda rüzgar nedeniyle satıcılar zaman zaman sıkıntı yaşadı. Yılbaşı pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlarda her türlü ürün, eşya satışa sunuldu. Satıcılar pazarın kalabalık göründüğünü fakat satışların yetersiz kaldığını belirterek Atatürk Kordonu'nda Pazar kurulsaydı daha çok satış yapabileceklerini söylediler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
