KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Dönemi Başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. başvuru döneminin açıldığını ve KOBİ'lere 20 milyon TL'ye kadar kredi desteği verileceğini açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında bu yılın 3'üncü başvuru döneminin başladığını duyurdu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ekonomisinin kalbi KOBİ'lerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda bu yılın 3'üncü başvuru dönemini açıyoruz. 20 milyon TL'ye kadar, 36 ay vadeli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlıyoruz. Bu yıl, ilk 2 başvuru döneminde 1647 işletmemizin 25,5 milyar TL krediye uygun koşullarda erişimini sağladık. Ülkemizi daha üretken ve rekabetçi bir geleceğe taşımak için KOBİ'lerimizin yanındayız. Başvuru; 1-31 Ekim 2025" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
